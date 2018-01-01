Бавария пропустила гол на 27-й секунде матча, но сумела завершить поединок вничью

Мюнхенский клуб даже смог выйти вперед по ходу встречи, но пропустил в компенсированное ко второму тайму время.

Бавария сыграла вничью с Аугсбургом Getty Images

В матче восьмого тура чемпионата Германии Аугсбург на своем поле принимал Баварию. Хозяева поля уже на 27-й минуте встречи сумели поразить ворота Нойера. Отличился нападающий Марко Рихтер. Однако подопечные Нико Ковача уже к 50-й минуте встречи вели со счетом 2:1. Бавария была близка к победе, но гол Финнбогасона в компенсированное время лишил мюнхенский клуб трех очков. Аугсбург - Бавария 2:2

Голы: Рихтер, 1, Финнбогасон, 90+1 - Левандовски, 14, Гнабри, 49 Аугсбург: Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68) Бавария: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, Левандовски Предупреждения: Киммих, Алькантара, Рихтер, Хедира, Мартинес, Коубек.

Горемыкина Екатерина