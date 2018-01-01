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Бавария пропустила гол на 27-й секунде матча, но сумела завершить поединок вничью

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Мюнхенский клуб даже смог выйти вперед по ходу встречи, но пропустил в компенсированное ко второму тайму время.
Бавария сыграла вничью с Аугсбургом
Бавария сыграла вничью с Аугсбургом
Getty Images

В матче восьмого тура чемпионата Германии Аугсбург на своем поле принимал Баварию.

Хозяева поля уже на 27-й минуте встречи сумели поразить ворота Нойера. Отличился нападающий Марко Рихтер.

Однако подопечные Нико Ковача уже к 50-й минуте встречи вели со счетом 2:1. Бавария была близка к победе, но гол Финнбогасона в компенсированное время лишил мюнхенский клуб трех очков.

Аугсбург - Бавария 2:2
Голы: Рихтер, 1, Финнбогасон, 90+1 - Левандовски, 14, Гнабри, 49

Аугсбург: Коубек, Макс, Едвай, Лихтштайнер, Оксфорд (Йенсен, 63), Варгас, Хедира, Рихтер (Кордова, 82), Моравек, Удуохай, Нидерлехнер (Финнбогасон, 68)

Бавария: Нойер, Зюле (Алаба, 12), Люка Эрнандес, Павар, Киммих, Коутиньо (Мюллер, 80), Мартинес, Гнабри (Горетцка, 86), Алькантара, Коман, Левандовски

Предупреждения: Киммих, Алькантара, Рихтер, Хедира, Мартинес, Коубек. 

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Теги: Бавария, Аугсбург, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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