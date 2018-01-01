Дортмундская Боруссия сыграет с Боруссией из Менхенгладбаха в рамках чемпионата Германии. Узнайте, где посмотреть этот матч в прямом эфире.

Боруссия Д - Боруссия М: где смотреть матч Getty Images

В субботу, 19-го октября, дортмундская Боруссия на своем поле примет Боруссию из Менхенгладбаха в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк в 19:30 по киевскому времени.

Где смотреть этот поединок в прямом эфире? В Украине данное противостояние покажет телеканал Футбол 2. Кроме того, телетрансляцию будут вести каналы Матч! Футбол 3 и Eurosport 2.

Отметим, что после семи туров Боруссия Менхенгладбах лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 16 очков (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). Дортмундская Боруссия занимает восьмую строчку, набрав 12 баллов (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение).

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