Боруссия Д - Боруссия М: прогноз и ставки букмекеров на матч Бундеслиги

Дортмундская Боруссия сыграет с Боруссией из Менхенгладбаха в рамках чемпионата Германии. Букмекеры уже определили фаворита этого поединка.

В субботу, 19-го октября, дортмундская Боруссия на своем поле примет Боруссию из Менхенгладбаха в рамках восьмого тура чемпионата Германии. Встреча состоится на стадионе Сигнал Идуна Парк.

После семи туров Боруссия Менхенгладбах лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 16 очков (5 побед, 1 ничья, 1 поражение). Дортмундская Боруссия занимает восьмую строчку, набрав 12 баллов (3 победы, 3 ничьи, 1 поражение).

Что касается предстоящего поединка, то букмекеры не сомневаются в победе хозяев поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу “шмелей“ с коэффициентом 1.47, а вот триумф гостей поля эксперты оценили в 6.50. На ничью можно поставить с коэффициентом 5.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill, принимая ставки на триумф дортмудцев с коэффициентом 1.47, а на “Гладбах“ - 6.00. Ничью здесь оценили в 5.00.

Подобные котировки установили и эксперты из bet365: победа Боруссии Д - 1.44, победа Боруссии М - 6.50, ничья - 5.00.

Отметим, матч Боруссия Д - Боруссия М начнется 19-го октября в 19:30 по киевскому времени. Узнать, где смотреть этот поединок в прямом эфире можно здесь.