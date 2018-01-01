Румменигге: Нам стоило подождать с увольнением Анчелотти

Специалист мог бы остаться и на дольше в Баварии.

Председатель совета директоров Баварии Карл-Хайнц Румменигге рассказал подробности увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера.

“После того, как он уже полтора года тренировал Баварию, все шло не слишком хорошо. Результаты не соответствовали ожиданиям клуба. Однако Карло - хороший человек.

Он до сих пор мой друг. Он обладает невероятным спокойствием. Я работал с разными специалистами на протяжении своей карьеры. Все они были разными с точки зрения характера и тактической подготовки.

Но Карло всегда был спокоен. Даже в самые сложные моменты он не выходил из себя. Может быть, нам стоило подождать подольше“, - приводит слова Румменигге Bild.

Напомним, что Анчелотти после увльнения из Баварии, стал главным тренером Наполи.

Отметим, что Румменигге недоволен работой сборной Франции.