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Томас Мюллер: Я недоволен своим положением в Баварии

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Немец будет бороться за место в основе.
Томас Мюллер
Томас Мюллер
Getty Images

Нападающий Баварии Томас Мюллер не доволен своим текущем положение в составе “мюнхенцев“. 

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“Доволен ли тем, что в последних пяти матчах я не выходил в стартовом составе? Нет, абсолютно. 

Мне всего 30 лет, я в хорошей форме и жажду успеха - как для клуба, так и для себя лично. Я твердо убежден, что могу помочь команде на поле с учетом моих навыков.

Тренер принимает трудные решения перед каждой игрой.Но в последних пяти играх была заметна тенденция, которая меня не радует.

Если тренерский штаб видит меня только в роли запасного, мне нужно обдумать это. Я слишком амбициозен для этого“, - цитирует слова Мюллера Kicker.

Напомним, что состав Баварии покинул Рибери, а Роббен завершил карьеру.

Отметим, что Бавария готова выкупить Коутиньо.

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Теги: Томас Мюллер, Бавария
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