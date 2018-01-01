Томас Мюллер: Я недоволен своим положением в Баварии

Немец будет бороться за место в основе.

Нападающий Баварии Томас Мюллер не доволен своим текущем положение в составе “мюнхенцев“.

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“Доволен ли тем, что в последних пяти матчах я не выходил в стартовом составе? Нет, абсолютно.

Мне всего 30 лет, я в хорошей форме и жажду успеха - как для клуба, так и для себя лично. Я твердо убежден, что могу помочь команде на поле с учетом моих навыков.

Тренер принимает трудные решения перед каждой игрой.Но в последних пяти играх была заметна тенденция, которая меня не радует.

Если тренерский штаб видит меня только в роли запасного, мне нужно обдумать это. Я слишком амбициозен для этого“, - цитирует слова Мюллера Kicker.

Напомним, что состав Баварии покинул Рибери, а Роббен завершил карьеру.

Отметим, что Бавария готова выкупить Коутиньо.