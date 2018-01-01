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Бавария - Хоффенхайм 1:2 видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Хоффенхайм неожиданно на выезде обыграл мюнхенскую Баварию.

Бавария - Хоффенхайм: видео голов
Бавария - Хоффенхайм: видео голов
Getty Images

В матче 7-го тура чемпионата Германии Бавария на своем поле сенсационно уступила Хоффенхайму.

Мюнхенцы всеми силами шли вперед, но дубль Адамяна принес Хоффенхайму заветную победу и три очка в турнирную таблицу.

Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Хоффенхайм:

Бавария - Хоффенхайм 1:2
Голы: Левандовски, 73 - Адамян, 54, 80

Бавария: Нойер - Киммих, Зюле, Боатенг, Павар - Толиссо (Перишич, 60), Алькантара - Коман (Мюллер, 60), Коутиньо, Гнабри - Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн - Пош, Акпогума, Хюбнер - Кадержабек (Стафилидис, 62), Руди, Гриллич (Нордтвейт, 67), Гайгер, Сков - Бебу, Адамян (Бичакчич, 82)

Предупреждение: Тиаго, Перишич

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Теги: Бавария, Хоффенхайм, видео голов, обзор матча, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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