Бавария готова выкупить Коутиньо у Барселоны
Бразилец может перейти в Баварию за 120 миллионов евро.
Руководство Баварии довольны намерены выкупить полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, как информирует Sport.es.
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27-летний бразилец успел убедить своей игрой тренерский штаб “мюнхенцев“, которые хотят получить футболиста на полноценной основе.
Бавария готова будет выложить за игрока 120 миллионов евро в летнее трансферное окно.
Бразилец забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах во всех турнирах.
Напомним, что Коутиньо перешел в Баварию на правах аренды.
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