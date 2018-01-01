Бавария готова выкупить Коутиньо у Барселоны

Бразилец может перейти в Баварию за 120 миллионов евро.

Руководство Баварии довольны намерены выкупить полузащитника Барселоны Филиппе Коутиньо, как информирует Sport.es.

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27-летний бразилец успел убедить своей игрой тренерский штаб “мюнхенцев“, которые хотят получить футболиста на полноценной основе.

Бавария готова будет выложить за игрока 120 миллионов евро в летнее трансферное окно.

Бразилец забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи в 7 матчах во всех турнирах.

Напомним, что Коутиньо перешел в Баварию на правах аренды.