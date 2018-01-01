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Основной голкипер Айнтрахта вылетел до конца года

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Кевину Траппу предстоит перенести операцию на плече.
Кевин Трапп
Кевин Трапп
Getty Images

В летнее трансферное окно немецкий Айнтрахт выкупил голкипера Кевина Траппа у ПСЖ, однако в ближайшее время футболист не сможет помочь своей команде.

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У 29-летнего немца диагностировали разрыв мышцы в левом плече и в ближайшее время ему предстоит перенести операцию. Трапп будет вне игры до конца года.

“Это не очень хорошая новость для Кевина и для нас. Мы желаем ему всего самого лучшего и мы уверены, что он вернется в строй в отличной форме. Сейчас мы полагаемся на Фредерика Реннова, который, будет заменять Траппа“, - приводит слова спортивного директора клуба Бруно Хюбнера официальный сайт Айнтрахта.

Отметим, что ближайший матч франкфуртцы проведут против Витории Гимарайнш в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что защитнику киевского Динамо Никите Бурде сделают операцию на коленном суставе.

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Теги: Кевин Трапп, Айнтрахт, Айнтрахт Франкфурт, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, травма, операция
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