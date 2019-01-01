Спортивный директор Боруссии Д намекнул на уход лидера команды

Джейдон Санчо может сменить клубную прописку.

Спортивный директор дортмундской Боруссии Михаэль Цорк рассказал о будущем лидера команды Джейдона Санчо.

“Пока не принято никакого решения. Но не нужно быть пророком, чтобы понимать, что Санчо не будет играть за Боруссию еще пять лет.

Он хорошо развивается в Дортмунде. Не уверен, что у него была бы такая возможность в топ-клубах АПЛ. Мы доверяем молодым игрокам, не боимся давать им играть, и Джейдон это понимает.

Он по природе - уличный футболист, который действует на инстинктах. Но он всегда ставит перед собой новые цели, а не почивает на лаврах. Он хочет играть в футбол эффективно, и делает это эффектно. Это его мотивация“, - цитирует Цорка Kicker.

Ранее сообщалось, что Санчо выразил желание перейти в другой чемпионат.