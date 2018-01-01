В самолет Герты попала молния во время полета

К счастью, в данном инциденте никто не пострадал и воздушное судно благополучно долетело до Берлина.

Страшное событие произошло с берлинской Гертой во время возвращения в столицу Германии после победы над Кельном (4:0) в матче шестого тура Бундеслиги.

Футболисты и персонал “старой дамы“ отправились в Берлин на самолете, рассчитанном на 32 пассажира, ввиду отсутствия регулярных рейсов. В то время, когда самолет находился в воздухе, в него попала молния.

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“Мы почувствовали громкий удар. Вспыхнул луч света, который увидели все. К счастью, следующий матч против Фортуны из Дюссельдорфа мы проведем дома“, - приводит слова генерального директора Герты Михаэля Претца Onefootball со ссылкой на Bild.

“Было очень страшно. Я счастлив, что мы спокойно приземлились. Я никогда раньше не испытывал подобного“, - рассказал игрок Герты Джавайро Дилросун.

Отметим, что после шести туров Герта занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 7 очков.

Ранее сообщалось, что удар молнии чуть не убил футболистов на Ямайке.