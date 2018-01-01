Цыганков мог перейти в Хоффенхайм за 20 миллионов евро

Руководство Динамо отказалось продавать своего лидера.

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, что крайний полузащитник столичного клуба Виктор Цыганков мог оказаться в немецком Хоффенхайме.

“20 миллионов евро не устроили Суркиса. У меня с ним были открытые отношения: если есть предложение - я об этом тоже знал, но я не могу сказать, было ли официальное предложение от Хоффенхайма или просто интерес“, - поведал Хацкевич в интервью Вацко Livе.

Напомним, действующий контракт Цыганкова с Динамо рассчитан до 2023 года.

Ранее Хацкевич раскрыл детали своего увольнения из Динамо.