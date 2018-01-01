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Ройс: Каждый раз одно д*рьмо

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Немецкий полузащитник жестко повел себя с прессой.
Марко Ройс
Марко Ройс
Getty Images

Полузащитник дортмундской Боруссии Марко Ройс грубо ответил журналисту, который спросил о возможных психологических проблем команды с удержанием победного счета. 

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“Эти вопросы начинают действовать мне на нервы. Автогол – это следствие проблем с психологией?

Конечно, мы глупо действовали в том моменте, но не начинайте говорить про все это дерьмо сейчас. Каждую неделю одно и то же дерьмо.

В данном случае речь должна идти о хорошей игре в обороне и знании того, что Айнтрахт всегда способен вернуться в игру. Нам просто нужно лучше обороняться в последние пять минут.

Не знаю, как они сравняли счет, но такое не должно происходить. Но не начинайте говорить про психологию, пожалуйста!“ — заявил Ройс, как сообщает Goal.com.

Отметим, что Боруссия Д не смогла одержать победу над Айнтрахтом из-за автогола на 88-й минуте.

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Теги: Марко Ройс, Боруссия Д, Бундеслига, Айнтрахт, чемпионат Германии по футболу, футбол
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