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Айнтрахт - Боруссия Д 2:2 Видео голов и обзор матча Бундеслиги

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Автогол Дилэйни позволил "орлам" отнять очки у подопечных Люсьена Фавра.
Айнтрахт - Боруссия Д 2:2
Айнтрахт - Боруссия Д 2:2
Getty Images

В матче пятого тура чемпионата Германии Айнтрахт на своем поле принимал дортмундскую Боруссию. Поединок состоялся во Франкфурте и завершился со счетом 2:2.

Смотрите видеообзор этого поединка:

Айнтрахт – Боруссия Дортмунд 2:2
Голы: Андре Силва, 43, Дилэйни, 88 (автогол) – Витцель, 11, Санчо, 66

Айнтрахт: Трапп, Дурм, Туре (Чендлер, 83), Хинтереггер, Кор (Камада, 67), Хасебе, Костич, Фернандес, Соу, Андре Силва, Пасиенсия (Дост, 79)

Боруссия Дортмунд: Бюрки, Аканджи, Хакими, Хуммельс (Загаду, 63), Геррейру, Дилэйни, Санчо (Брандт, 73), Азар, Витцель, Ройс, Пако Алькасер (Гетце, 76)

Предупреждения: Хуммельс, Туре, Хакими, Чендлер. 

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Теги: Боруссия (Дортмунд), футбол, Бундеслига, Айнтрахт Франкфурт
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