Нико Ковач: Матчи с Лейпцигом всегда жаркие
Главный тренер Баварии Нико Ковач поделился ожиданием от матча 4-го тура немецкого чемпионата против РБ Лейпцига.
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“Мы знаем, что нас ожидает. Матчи с Лейпцигом всегда жаркие, но мы мотивированы.
Мы чемпионы Германии и едем с уверенностью в своих силах и желанием победить. Они сейчас первые, но после матча мы хотим ими стать“, - заявил Нико Ковач.
Отметим, что на данный момент лидером немецкого чемпионата является РБ Лейпциг, который выиграл все 3 предыдущие игры. Бавария, в свою очередь, имеет 7 очков.
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“Мы хорошо начали сезон, хотя и разочарованы двумя потерянными очками в матче с Гертой. До следующего перерыва на матчи сборных шесть матчей, после которых мы хотим выйти на хорошую позицию“, - такую цель задал Нико Ковач.
Матч РБ Лейпциг - Бавария состоится сегодня, 14-го сентября, в 19:30 по киевскому времени.
Напомним, что Бавария узнала своих соперников по Лиге Чемпионов.
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