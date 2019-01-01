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Нико Ковач: Матчи с Лейпцигом всегда жаркие

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Главный тренер Баварии в предвкушении матча против РБ Лейпцига.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер Баварии Нико Ковач поделился ожиданием от матча 4-го тура немецкого чемпионата против РБ Лейпцига.

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“Мы знаем, что нас ожидает. Матчи с Лейпцигом всегда жаркие, но мы мотивированы.

Мы чемпионы Германии и едем с уверенностью в своих силах и желанием победить. Они сейчас первые, но после матча мы хотим ими стать“, - заявил Нико Ковач.

Отметим, что на данный момент лидером немецкого чемпионата является РБ Лейпциг, который выиграл все 3 предыдущие игры. Бавария, в свою очередь, имеет 7 очков.

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 “Мы хорошо начали сезон, хотя и разочарованы двумя потерянными очками в матче с Гертой. До следующего перерыва на матчи сборных шесть матчей, после которых мы хотим выйти на хорошую позицию“, - такую цель задал Нико Ковач. 

Матч РБ Лейпциг - Бавария состоится сегодня, 14-го сентября, в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, что Бавария узнала своих соперников по Лиге Чемпионов.
 

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Теги: Нико Ковач, Бавария, РБ Лейпциг, Бундеслига, футбол
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