Левандовски: В Баварии впервые почувствовал, что надел форму топ-клуба

До перехода в мюнхенский клуб поляк выступал за Боруссию Д.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски рассказал о впечатлениях от выступлений за мюнхенский клуб.

"Я помню мой первый день в Баварии. Когда я надел форму этого клуба, то понял, что впервые на мне футболка большой команды.

Бавария борется за все трофеи. Я хотел сделать большой шаг в карьере, и Бавария – это команда, куда я хотел перейти, и в которой хочу остаться", – рассказал поляк пресс-службе мюнхенцев.

Напомним, права на Левандовски принадлежат Баварии с 2014 года.

До переезда в Мюнхен 31-летний футболист на протяжении четырех сезонов защищал цвета дортмундской Боруссии. В составе "шмелей" Роберт дважды выигрывал чемпионат Германии и доходил до финала Лиги чемпионов.