Лидер сборной Германии может закончить международную карьеру после Евро - 2020

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился мыслями о своем будущем в составе национальной команды.

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Тони Кроос заявил, что может закончить международную карьеру после Евро-2020.

“После окончания турнира будет хороший момент, чтобы подумать об этом. Я не убью себя, если закончу свою карьеру не подняв кубок чемпиона Европы “, - сказал немецкий футболист в преддверии квалификационного матча против сборной Нидерландов.

Кроос ранее не принимал участия в играх своей страны против сборных Белорусии и Эстонии в июне, решив сделать паузу.

“По моему мнению, я хочу и должен быть здесь и сейчас, чтоб помочь своей сборной в матчах квалификации. В конце прошлого сезона я был немного уставшим, из-за этого не смог принять участия в матчах.

В составе сборной Германии появилось больше ребят, которые могут обыграть соперника один в один. Нам нужно, чтобы эти игроки попадали в ситуации, где требуется это умения. Возможно, нам понадобится немного меньше передач, чтобы провести результативное действие. Тем не менее, голы забиваются исключительно с помощью владения мячом.

Я готов адаптироваться, потому что моя главная цель - успешно играть“, - прокомментировал Тони Кроос в интервью для Goal.com.

После встречи с Нидерландами Германия отправится в Белфаст, чтобы встретиться с Северной Ирландией, которая в настоящее время находится в лидерах группы C.

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Напомним, Спорт bigmir)net также будет вести онлайн трансляцию этого поединка, которая начнется 6-го сентября в 21:45 по киевскому времени.