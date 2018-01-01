Лидер Боруссии Д выразил желание перейти в другой чемпионат

Джейдон Санчо намекнул, что может покинуть команду.

Форвард дортмундской Боруссии Джейдон Санчо поделился своими планами на будущее.

“Я не могу видеть будущее, но я был бы не против вернуться в АПЛ. Кроме того, я бы не стал исключать вариант с чемпионатом Испании, но сейчас об этом еще рано говорить.

В Германии на меня оказывается значительно меньшее давление со стороны СМИ. Думаю, именно это помогает мне оставаться сосредоточенным.

Я счастлив, что могу играть - это самое важное для меня. Я просто помогаю своей команде и учусь чему-то новому каждый раз, когда выхожу на поле“, - цитирует Санчо SportBild.

Напомним, Санчо перешел в Боруссию летом 2017 года. До того он выступал за молодежную команду Манчестер Сити.