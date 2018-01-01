Коноплянка трогательно попрощался с Шальке

Украинский футболист покинул Германию после двух лет в команде.

Новичок донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поблагодарил немецкий Шальке за совместные годы работы и пожелал клубу удачи в будущем.

“Хочу сказать спасибо всему коллективу Шальке и каждому болельщику, с которыми на протяжении трех лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги. Это были незабываемые эмоции и адреналин.

Спасибо вам за ваш труд и поддержку! Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице“, - написал Коноплянка на своей странице в Instagram.

Коноплянка перешел в Шальке летом 2017 года из Севильи.

Напомним, в последний день летнего трансферного окна Евгений Коноплянка подписал трехлетний контракт с Шахтером.