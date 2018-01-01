Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Спортдиректор Шальке: Клуб сумел удовлетворить желание Коноплянки вернуться на родину

Комментариев: 0
Йохен Шнайдер поблагодарил украинца за работу в немецкой команде.
Йохен Шнайдер
Йохен Шнайдер
Getty Images

Генеральный директор Шальке Йохен Шнайдер высказался по поводу трансфера Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.

“Мы рады, что сумели удовлетворить желание Коноплянки вернуться на родину. Это было для него очень важно.

Хотели бы поблагодарить Евгения за его за преданность Шальке и пожелать всего самого наилучшего как в карьере, так и в личной жизни“, - цитирует Шенайдера официальный сайт гильзенкирхенцев.

Ранее Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкую команду.

Поделись:
Теги: футбол, Шальке, Евгений Коноплянка
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь