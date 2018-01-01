Спортдиректор Шальке: Клуб сумел удовлетворить желание Коноплянки вернуться на родину
Йохен Шнайдер поблагодарил украинца за работу в немецкой команде.
Генеральный директор Шальке Йохен Шнайдер высказался по поводу трансфера Евгения Коноплянки в донецкий Шахтер.
“Мы рады, что сумели удовлетворить желание Коноплянки вернуться на родину. Это было для него очень важно.
Хотели бы поблагодарить Евгения за его за преданность Шальке и пожелать всего самого наилучшего как в карьере, так и в личной жизни“, - цитирует Шенайдера официальный сайт гильзенкирхенцев.
Ранее Евгений Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкую команду.
Полная версия правил