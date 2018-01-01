Коноплянка остается в Шальке и вскоре вернется к тренировкам с командой

Шальке не удалось избавиться от украинского полузащитника.

Украинский легионер Шальке Евгений Коноплянка, вероятнее всего, останется в немецкой команде как минимум до января. Об этом заявил спортивный директор клуба Йохен Шнайдер.

"Конечно, я не знаю, что произойдет в оставшиеся до конца трансферного окна дни. Но я не ожидаю, что кто-либо из футболистов покинет Шальке до закрытия окна", - приводит слова Шнайдера Kicker.

В данный момент Евгений Коноплянка и Набиль Бенталеб тренируются вне общей группы, однако, по информации издания, вскоре они вернутся к тренировкам с командой из-за неудачи в переговорах об уходе из клуба летом.