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Боруссия Дортмунд добыла волевую победу над Кельном

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Подопечные Фавра провели отличный второй тайм.
Боруссия Дортмунд
Боруссия Дортмунд
Getty Images

Дортмундская Боруссия во втором туре Бундеслиги добыла волевую победу над Кельном (1:3).

Подопечные Люсьена Фавра провели отличный второй тайм, за который забили все 3 гола. Голы на счету: Санчо, Ашрафа и Алькасера.

Кельн – Боруссия Д 1:3
Голы: Дрекслер, 29 — Санчо, 70, Хакими, 86, Алькасер, 90+4

Кельн: Хорн — Эхизибуэ, Чихос, Борнаув, Хектор — Шиндлер (Кайнц, 74), Верстрате, Скири, Дрекслер — Кордоба (Теродде, 55), Модест (Хегер, 81).

Боруссия Д: Бюрки — Пишчек, Хуммельс, Аканджи, Шульц (Хакими, 62) — Витцель, Вайгль (Брандт, 62) — Санчо, Ройс, Азар (Бруун Ларсен, 85) - Пако Алькасер.

Предупреждения: Верстрате, Эхизибуэ — Пишчек.

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