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Ковач: Мне 47 лет, и я напивался всего десять раз

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Хорватский специалист признался, что сейчас расслабляется по-другому.
Нико Ковач
Нико Ковач
Getty Images

Главный тренер Баварии Нико Ковач рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Я напивался раньше. Но не очень часто. Могу по пальцам двух рук пересчитать разы, когда я по-настоящему напивался. Сейчас мне 47 лет, и я напивался всего 10 раз.

Обычно я успокаиваюсь благодаря тому, что провожу время со своей семьей и путешествую к морю", - цитирует Ковача Sport Bild.

Напомним, Ковач возглавил Баварию в 2018 году. С тех пор он вместе с командой стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также победителем Бундеслиги.

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Теги: Нико Ковач, Бавария, Германия, Бундеслига
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