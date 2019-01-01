Ковач: Мне 47 лет, и я напивался всего десять раз

Хорватский специалист признался, что сейчас расслабляется по-другому.

Главный тренер Баварии Нико Ковач рассказал о своем отношении к алкоголю.

"Я напивался раньше. Но не очень часто. Могу по пальцам двух рук пересчитать разы, когда я по-настоящему напивался. Сейчас мне 47 лет, и я напивался всего 10 раз.

Обычно я успокаиваюсь благодаря тому, что провожу время со своей семьей и путешествую к морю", - цитирует Ковача Sport Bild.

Напомним, Ковач возглавил Баварию в 2018 году. С тех пор он вместе с командой стал обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также победителем Бундеслиги.