Основной защитник Айнтрахта заподозрен в принятии допинга
Футболист во время игры принял неизвестный препарат.
Один из ключевых защитников сборной Австрии и немецкого Айнтрахта Мартин Хинтереггер был заподозрен антидопинговым агентством Германии. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.
В матче против Хоффенхайма Хинтереггер получил травму. Бригада медиков передала австрийцу неизвестную таблетку, которую он в итоге принял.
После игры футболист признался, что после принятого препарата ему стало намного легче и он смог продолжить матч.
Эти слова вызвали у агентства подозрения. Процедура расследования начнется уже в ближайшее время.
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