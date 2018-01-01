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Основной защитник Айнтрахта заподозрен в принятии допинга

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Футболист во время игры принял неизвестный препарат.
Мартин Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
Getty Images

Один из ключевых защитников сборной Австрии и немецкого Айнтрахта Мартин Хинтереггер был заподозрен антидопинговым агентством Германии. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

В матче против Хоффенхайма Хинтереггер получил травму. Бригада медиков передала австрийцу неизвестную таблетку, которую он в итоге принял.

После игры футболист признался, что после принятого препарата ему стало намного легче и он смог продолжить матч.

Эти слова вызвали у агентства подозрения. Процедура расследования начнется уже в ближайшее время.

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Теги: Австрия, Айнтрахт Франкфурт, допинг
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