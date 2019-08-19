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Бавария усилилась игроком Барселоны

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Барселона и Бавария подтвердили осуществление сделки.
Филиппе Коутиньо
Филиппе Коутиньо
fcbayern.com

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо официально стал игроком Баварии. Об этом сообщили пресс-службы испанского и немецкого клубов.

“Сине-гранатовые“ также отметили, что сумма аренды на один год составила 8,5 миллионов евро. По завершению сезона мюнхенцы имеют право выкупить бразильца за 120 миллионов.

Коутиньо перешел в Барселону в январе 2018 года из Ливерпуля. На его счету 75 матчей в каталонском клубе, в которых он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Вместе с “сине-гранатовыми“ бразилец дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее лидер Баварии Роберт Левандовски прокомментировал трансфер Филиппе Коутиньо.

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Теги: Филиппе Коутиньо, аренда, трансфер, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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