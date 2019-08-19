Бавария усилилась игроком Барселоны
Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо официально стал игроком Баварии. Об этом сообщили пресс-службы испанского и немецкого клубов.
♦ Servus, @Phil_Coutinho! ♦ #ServusCoutinho— FC Bayern München (@FCBayern) 19 August 2019
ℹ https://t.co/Y5HhOIogrQ #FCBayern pic.twitter.com/pMV5z0QMv2
“Сине-гранатовые“ также отметили, что сумма аренды на один год составила 8,5 миллионов евро. По завершению сезона мюнхенцы имеют право выкупить бразильца за 120 миллионов.
Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho— FC Barcelona (@FCBarcelona) 19 August 2019
More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC
Коутиньо перешел в Барселону в январе 2018 года из Ливерпуля. На его счету 75 матчей в каталонском клубе, в которых он забил 21 гол и отдал 11 результативных передач. Вместе с “сине-гранатовыми“ бразилец дважды стал чемпионом Испании, по разу выиграл Кубок и Суперкубок страны.
Ранее лидер Баварии Роберт Левандовски прокомментировал трансфер Филиппе Коутиньо.
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