Бавария усилилась игроком Барселоны

Полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо официально стал игроком Баварии. Об этом сообщили пресс-службы испанского и немецкого клубов.

“Сине-гранатовые“ также отметили, что сумма аренды на один год составила 8,5 миллионов евро. По завершению сезона мюнхенцы имеют право выкупить бразильца за 120 миллионов.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

More details: https://t.co/YWy78OmRnU pic.twitter.com/6J5DN00SmC