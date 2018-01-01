Adidas случайно "засветил" номер Коутиньо в Баварии.

Технический спонсор Баварии комания Adidas случайно обнародовала игровой номер, под которым Филиппе Коутиньо будет играть в немецком клубе.

В официальном немецком профиле Adidas в Instagram был опубликован пост, на котором изображена футболка Баварии с фамилией "Коутиньо" и номером 10.

Официально сделка еще не состоялась – пока игрок только прилетел в Мюнхен на медобследование, поэтому сообщение было быстро удалено.