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Adidas случайно "засветил" номер Коутиньо в Баварии

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Adidas случайно "засветил" номер Коутиньо в Баварии.
Adidas случайно "засветил" номер Коутиньо в Баварии

Технический спонсор Баварии комания Adidas случайно обнародовала игровой номер, под которым Филиппе Коутиньо будет играть в немецком клубе.

В официальном немецком профиле Adidas в Instagram был опубликован пост, на котором изображена футболка Баварии с фамилией "Коутиньо" и номером 10.

Официально сделка еще не состоялась – пока игрок только прилетел в Мюнхен на медобследование, поэтому сообщение было быстро удалено.

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