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Левандовски: Коутиньо легко адаптируется к нашей игре

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Лидер немецкого клуба положительно высказался о переходе игрока Барселоны.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Нападающий Баварии Робер Левандовски прокомментировал известие о том, что полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо присоединится к мюнхенцам на правах аренды.

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"Я не думаю, что Коутиньо потребуется много времени, чтобы адаптироваться к нашей схеме и задумкам. Уверен, что Филиппе является тем игроком, который способен освоиться без каких-либо проблем", - приводит слова Левандовски Goal.

Коутиньо отправится в Баварию на один сезон на правах аренды с последующим правом выкупа. Предположительно, сумма аренды составит 20 миллионов евро, а выкупить игрока можно будет за 120 миллионов.

Напомним, Бавария начала сезон в Бундеслиги с ничьей с Гертой - 2:2. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Герта.

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Теги: Роберт Левандовски, Филиппе Коутиньо, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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