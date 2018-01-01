Левандовски: Коутиньо легко адаптируется к нашей игре

Лидер немецкого клуба положительно высказался о переходе игрока Барселоны.

Нападающий Баварии Робер Левандовски прокомментировал известие о том, что полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо присоединится к мюнхенцам на правах аренды.

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"Я не думаю, что Коутиньо потребуется много времени, чтобы адаптироваться к нашей схеме и задумкам. Уверен, что Филиппе является тем игроком, который способен освоиться без каких-либо проблем", - приводит слова Левандовски Goal.

Коутиньо отправится в Баварию на один сезон на правах аренды с последующим правом выкупа. Предположительно, сумма аренды составит 20 миллионов евро, а выкупить игрока можно будет за 120 миллионов.

Напомним, Бавария начала сезон в Бундеслиги с ничьей с Гертой - 2:2. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария - Герта.