Бавария объявила о переходе полузащитника Барселоны

Филиппе Коутиньо отправится в мюнхенский клуб на один сезон.

Мюнхенская Бавария объявила о заключении соглашения с Барселоной по поводу полузащитника Филиппе Коутиньо.

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Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, бразильский футболист проведет в Мюнхене один год на правах аренды.

Кроме того, в соглашении прописана возможность последующего выкупа футболиста.

ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.



More to follow... pic.twitter.com/YdLNylkySD — FC Bayern English (@FCBayernEN) 16 August 2019

Отмечается, что в ближайшие дни 27-летний Коутиньо пройдет медицинское обследование и подпишет с мюнхенцами контракт.

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“Я считаю, что не только Бавария, но и вся Бундеслига и Германия должны быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате“, - прокомментировал трансфер наставник Баварии Нико Ковач.

Стоит сказать, что Коутиньо мог стать частью сделки Барселоны с ПСЖ по трансферу Неймара, однако его аренда в Баварию все больше снижает шансы на возвращение звездного бразильца в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Бавария арендовала вингера миланского Интера Ивана Перишича.