Бавария объявила о переходе полузащитника Барселоны

Мюнхенская Бавария объявила о заключении соглашения с Барселоной по поводу полузащитника Филиппе Коутиньо.

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, бразильский футболист проведет в Мюнхене один год на правах аренды.

Кроме того, в соглашении прописана возможность последующего выкупа футболиста.

ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.



