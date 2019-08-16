Бавария объявила о переходе полузащитника Барселоны
Мюнхенская Бавария объявила о заключении соглашения с Барселоной по поводу полузащитника Филиппе Коутиньо.
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Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, бразильский футболист проведет в Мюнхене один год на правах аренды.
Кроме того, в соглашении прописана возможность последующего выкупа футболиста.
ℹ️#FCBayern and @FCBarcelona have agreed a deal in principle for the transfer of @Phil_Coutinho on loan with an option to buy.— FC Bayern English (@FCBayernEN) 16 August 2019
More to follow... pic.twitter.com/YdLNylkySD
Отмечается, что в ближайшие дни 27-летний Коутиньо пройдет медицинское обследование и подпишет с мюнхенцами контракт.
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“Я считаю, что не только Бавария, но и вся Бундеслига и Германия должны быть рады тому, что такой топ-футболист будет выступать в нашем чемпионате“, - прокомментировал трансфер наставник Баварии Нико Ковач.
Стоит сказать, что Коутиньо мог стать частью сделки Барселоны с ПСЖ по трансферу Неймара, однако его аренда в Баварию все больше снижает шансы на возвращение звездного бразильца в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что Бавария арендовала вингера миланского Интера Ивана Перишича.
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