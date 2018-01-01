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Бавария начала сезон в чемпионате Германии с ничьей с Гертой

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Действующий чемпион Бундеслиги не сумел выиграть стартовый матч нового сезона турнира.
Бавария и Герта сыграли вничью в первом матче Бундеслиги
Бавария и Герта сыграли вничью в первом матче Бундеслиги
Getty Images

В Германии начался новый сезон чемпионата страны, в стартовом матче которого чемпион прошлого сезона мюнхенская Бавария на своем поле принимала берлинскую Герту.

Команды показали яркий и результативный поединок, однако не сумели выявить победителя, завершив встречу со счетом 2:2.

Героем мюнхенского клуба стал форвард Роберт Левандовски, оформивший дубль. Отметим, что поляк уже в пятом сезоне подряд забивает гол в стартом туре чемпионата Германии. Гости даже имели шанс на победу, около 30-ти минут ведя в счете.

Бавария - Герта 2:2
Голы: Левандовски, 24, 59 (пен.) - Ибишевич, 36, Груйич, 39.

Бавария: Нойер - Киммих, Павар, Зюле, Алаба - Толиссо, Тиаго - Гнабри (Дэвис, 87), Мюллер (Санчеш, 86), Коман - Левандовски.

Герта: Ярштайн - Клюнтер, Штарк, Рекик - Леки, Дуда (Шельбред, 78), Дарида, Груйич, Миттельштедт - Лукебакио (Зельке, 69), Ибишевич (Эссвайн, 62).

Предупреждения: Мюллер, Павар, Левандовски - Дарида, Груйич, Миттельштедт.

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Теги: Бавария, Герта, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, результат матча
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