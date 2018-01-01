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Спортивный директор Шальке - о Коноплянке: Его трансфер еще не готов

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Переговоры о переходе украинского футболиста по-прежнему продолжаются.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Спортивный директор гельзинкирхенского Шальке Йохен Шнайдер прокомментировал возможный трансфер украинского футболиста Евгения Коноплянки.

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“Переговоры по переходу Коноплянки в Бешикташ существенно продвинулись. Но, на данный момент, его трансфер еще не готов“, - приводит слова Шнайдера WAZ.

Ожидается, что Бешикташ подпишет с Евгением контракт, рассчитанный на три года. Переход должен быть окончательно оформлен в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, сколько украинский футболист будет зарабатывать в Бешикташе.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, трансфер, Бешикташ, чемпионат Турции по футболу, футбол
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