Бавария объявила о трансфере игрока Интера

Иван Перишич продолжит карьеру в мюнхенском клубе.

Бавария официально оформила трансфер полузащитника миланского Интера Ивана Першича.

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Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, хорватский футболист будет выступать в команде в сезоне-2019/20 на правах аренды, а после этого Бавария имеет право его выкупить.

Der #FCBayern hat den kroatischen Nationalspieler Ivan Perišić verpflichtet. Der Vize-Weltmeister wechselt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von Inter Mailand nach München. #ServusIvan



Zur Presseerklärung: https://t.co/DCCe7fwXmN pic.twitter.com/LCjUSZboGN — FC Bayern München (@FCBayern) 13 серпня 2019 р.

Напомним, Перишич выступал за Интер с января 2015 года. За это время он принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария разгромила любительскую команду, забив 23 безответных гола в ворота соперника.