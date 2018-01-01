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Бавария объявила о трансфере игрока Интера

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Иван Перишич продолжит карьеру в мюнхенском клубе.
Иван Перишич
Иван Перишич
Getty Images

Бавария официально оформила трансфер полузащитника миланского Интера Ивана Першича.

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Как сообщает пресс-служба мюнхенского клуба, хорватский футболист будет выступать в команде в сезоне-2019/20 на правах аренды, а после этого Бавария имеет право его выкупить.

Напомним, Перишич выступал за Интер с января 2015 года. За это время он принял участие в 163 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 58 забитых мячей, а также отдал 52 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Бавария разгромила любительскую команду, забив 23 безответных гола в ворота соперника.

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Теги: Иван Перишич, Бавария, трансфер, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, аренда, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А
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