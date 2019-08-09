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Бавария разгромила любительскую команду, забив 23 безответных гола в ворота соперника

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Мюнхенский клуб в товарищеском матче не оставил ни единого шанса своему оппоненту.
Бавария разгромила Роттах-Эгерн в товарищеском матче
Бавария разгромила Роттах-Эгерн в товарищеском матче
Getty Images

Мюнхенская Бавария в преддверии нового сезона провела товарищеский матч с любительской командой Роттах-Эгерн.

Чемпион Германии не оставил своему сопернику ни единого шанса, 23 раза поразив ворота аматоров. Покером отличился Корентен Толиссо, а хет-трики себе в актив записали Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Леон Горецки и Кваси Вридт.

Роттах-Эгерн - Бавария 0:23

Голы: Санчеш, 6, 20, Дажаку, 7, Левандовски, 9, 16, 29, Гнабри, 34, Толиссо, 38, 40, 41, 42, Мюллер, 49, 61, 88, Вридт, 55, 77, 83, Сингх, 59, Горецка, 63, 67, 79, Дитрих, 73 (автогол), Нолленбергер, 80.

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Теги: Бавария, Германия, товарищеский матч, футбол
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Колишній-східняк    09.08.2019, 09:31
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Колишній-східняк
Нічим хвалитися. Це як Кличко проти Зеленського на ринзі...
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