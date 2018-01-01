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Боруссия Д – Бавария 2:0 видео голов и обзор матча за Суперкубок Германии

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Боруссия выиграла Суперкубок Германии. Смотрите видеообзор матча Боруссия Д - Бавария.

Дортмундская Боруссия комфортно одолела Баварию в поединке за Суперкубок Германии, забив два гола после перерыва.

Боруссия Д — Бавария 2:0
Голы: Алькасер, 48, Санчо, 69

Боруссия Д: Хитц — Пищек (Вольф, 80), Аканжи, Топрак, Шульц — Витсель, Вайгль — Санчо (Бруун Ларсен, 80), Ройс, Геррейру (Хакими, 75) — Алькасер.

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба (Санчеш, 69) — Горецка, Тиаго (Павар, 80) — Мюллер (Дэвис, 65), Толиссо, Коман — Левандовски.

Предупреждения: Левандовски, Киммих.

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Теги: Боруссия Д, Бавария
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