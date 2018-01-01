Боруссия Д завоевала Суперкубок Германии

Дортмундцы на своем поле уверенно обыграли Баварию.

Сезон в Германии стартовал матчем за Суперкубок между чемпионом и обладателем Кубка прошлого сезона Баварией и дортмундской Боруссией.

Несмотря на достижения прошлого сезона, фаворитом матча считалась Боруссия – Бавария традиционно для себя медленно входит в сезон, а тут еще и матч на Сигнал Идуна Парк – домашнем стадионе Боруссии.

На правах хозяев Боруссия резво начала матч и уже на первой же минуте Геррейру обыграл Зюле и прострелил на Ройса, однако Марко пробил чуть выше перекладины. Второй момент не заставил себя ждать - Ройс выводил партнера на удар, отыскав Пако Алькасера, но испанец в падении пробил мимо Мануэля Нойера и мимо ворот.

После активного начала соперника Бавария взяла мяч под свой контроль и стала строить позиционные атаки, тогда как Боруссия перешла на контригру и при этом выглядела заметно острее. Моменты были и у одной, и у другой команды, но все обошлось без голов.

Второй тайм вновь активнее начали дортмундцы, но в этот раз "шмели" сумели отличиться. Джейдон Санчо в одиночку прорвался по правому флангу, собрал на себя троих и покатил на Пако Алькасера, который в касание пробил метров с двенадцати, попав точно в правую "шестерку".

Бавария пошла отыгрываться – после удара Комана мяч попал в штангу, Аканджи заблокировал удар Мюллера, Хитц справился с выстрелом Левандовски, а Киммих, обыграв пятерых соперников и вратаря "забыл" пробить.

Боруссия выдержала атаки соперника и дождалась своего шанса в контратаке. Прострел Алабы закончился обрезкой, Рафаэль Геррейру шикарной передачей бросил в прорыв Санчо, Джейдон убежал со своей половины поля, по правому краю ворвался в штрафную площадь и пробил под опорную ногу Нойера.

На этом игру можно было заканчивать. Боруссия уверенно удержала счет, забрав первый трофей сезона.

Боруссия Д — Бавария 2:0

Голы: Алькасер, 48, Санчо, 69

Боруссия Д: Хитц — Пищек (Вольф, 80), Аканжи, Топрак, Шульц — Витсель, Вайгль — Санчо (Бруун Ларсен, 80), Ройс, Геррейру (Хакими, 75) — Алькасер.

Бавария: Нойер — Киммих, Боатенг, Зюле, Алаба (Санчеш, 69) — Горецка, Тиаго (Павар, 80) — Мюллер (Дэвис, 65), Толиссо, Коман — Левандовски.

Предупреждения: Левандовски, Киммих.