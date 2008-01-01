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Хуммельс пропустит матч за Суперкубок Германии - СМИ

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Матс получил травму накануне поединка.
Матс Хуммельс
Матс Хуммельс
Getty Images

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс пропустит матч за Суперкубок Германии против Баварии. Об этом сообщает Sportbild

По информации источника, 30-летний немец получил повреждение на тренировке. Сообщается, что травма не слишком серьезна, однако руководство "шмелей" решило не рисковать его здоровьем.

Напомним, в середине июня Хуммельс перешел из Баварии в Боруссию Д за 38 млн евро. Он уже играл за дортмундский клуб с 2008 по 2016 год.

Поединок за Суперкубок Германии пройдет 3 августа 2019 года в Дортмунде. Начало - в 21:30 по киевскому времени.

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Теги: Матс Хуммельс, Бавария, Боруссия (Дортмунд), Суперкубок Германии
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