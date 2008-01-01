Хуммельс пропустит матч за Суперкубок Германии - СМИ

Матс получил травму накануне поединка.

Защитник дортмундской Боруссии Матс Хуммельс пропустит матч за Суперкубок Германии против Баварии. Об этом сообщает Sportbild.

По информации источника, 30-летний немец получил повреждение на тренировке. Сообщается, что травма не слишком серьезна, однако руководство "шмелей" решило не рисковать его здоровьем.

Напомним, в середине июня Хуммельс перешел из Баварии в Боруссию Д за 38 млн евро. Он уже играл за дортмундский клуб с 2008 по 2016 год.

Поединок за Суперкубок Германии пройдет 3 августа 2019 года в Дортмунде. Начало - в 21:30 по киевскому времени.