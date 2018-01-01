Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Шальке отказался продавать Коноплянку в Бешикташ

Комментариев: 0
Немецкий клуб не устроило финансовое предложение Бешикташа.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Немецкий Шальке вновь отказался продавать полузащитника команды Евгения Коноплянку в Бешикташ.

Читай также: Стало известно, сколько Коноплянка будет получать в Бешикташе

Как сообщает ajansspor.com, турецкий клуб предложил “кобальтовым“ 3,5 миллиона евро за украинца, а также своего игрока Дорухана Токоза, однако немцев такой вариант не устроил.

По информации источника, Шальке рассчитывает выручить за Коноплянку не менее 4 миллионов. Отметим, контракт Евгения с немецким клубом истекает летом 2020-го года.

Ранее сообщалось, что президент Бешикташа опроверг информацию о переходе Коноплянки.

Поделись:
Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Бешикташ, Турция, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь