Шальке отказался продавать Коноплянку в Бешикташ

Немецкий клуб не устроило финансовое предложение Бешикташа.

Немецкий Шальке вновь отказался продавать полузащитника команды Евгения Коноплянку в Бешикташ.

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Как сообщает ajansspor.com, турецкий клуб предложил “кобальтовым“ 3,5 миллиона евро за украинца, а также своего игрока Дорухана Токоза, однако немцев такой вариант не устроил.

По информации источника, Шальке рассчитывает выручить за Коноплянку не менее 4 миллионов. Отметим, контракт Евгения с немецким клубом истекает летом 2020-го года.

Ранее сообщалось, что президент Бешикташа опроверг информацию о переходе Коноплянки.