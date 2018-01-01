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Бавария сделала предложение Манчестер Сити по трансферу Сане

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Мюнхенский клуб отправил официальное предложение "горожанам".
Лерой Сане
Лерой Сане
Getty Images

Мюнхенская Бавария в летнее межсезонье планирует приобрести вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

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По информации Bild, немцы уже сделали "горожанам" официальное предложение. Сумма трансфера не разглашается, но, предположительно, она составит порядка 100 миллионов евро. Сообщается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Источник отмечает, что в услугах Сане лично заинтересован наставник Баварии Нико Ковач. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 47 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

Ранее президент Баварии отметил, что Манчестер Сити просит безумные деньги за Лероя Сане.

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Теги: Бавария, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Лерой Сане, Манчестер Сити, чемпионат Англии по футболу, футбол
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