Бавария сделала предложение Манчестер Сити по трансферу Сане

Мюнхенский клуб отправил официальное предложение "горожанам".

Мюнхенская Бавария в летнее межсезонье планирует приобрести вингера Манчестер Сити Лероя Сане.

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По информации Bild, немцы уже сделали "горожанам" официальное предложение. Сумма трансфера не разглашается, но, предположительно, она составит порядка 100 миллионов евро. Сообщается, что переговоры состоятся на следующей неделе.

Источник отмечает, что в услугах Сане лично заинтересован наставник Баварии Нико Ковач. В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 47 матчей за Манчестер Сити, в которых забил 16 голов и сделал 18 ассистов.

Ранее президент Баварии отметил, что Манчестер Сити просит безумные деньги за Лероя Сане.