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Боруссия Д - Бавария: онлайн трансляция матча Суперкубка Германии

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Боруссия Д - Бавария: онлайн трансляция
Боруссия Д - Бавария: онлайн трансляция
Getty Images

В субботу, 3-го августа состоится матч Суперкубка Германии между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.

Поединок состоится в городе Дортмунд на стадионе Зигналь Идуна Парк. Начало матча - в 21:30 по киевскому времени.

Онлайн трансляция матча Боруссия - Бавария будет доступна в субботу, 3 августа, в этой новости.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Бавария.

Так, в компании Parimatch ставки на победу мюнхенцев принимают с коэффициентом 2.15, в то время как успех “шмелей“ оценили в 3.30. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3.75.

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Теги: футбол, Суперкубок Германии, Бавария, Боруссия, онлайн трансляция
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