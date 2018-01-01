Боруссия Д - Бавария: прогноз и ставки букмекеров на матч Суперкубка Германии

Букмекеры определили фаворита поединка за Суперкубок Германии.

В субботу, 3-го августа состоится матч Суперкубка Германии между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией.

Поединок состоится в городе Дортмунд на стадионе Зигналь Идуна Парк. Начало матча - в 21:30 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого поединка считается Бавария.

Так, в компании Parimatch ставки на победу мюнхенцев принимают с коэффициентом 2.15, в то время как успех “шмелей“ оценили в 3.30. Вероятность ничьей аналитики оценили коэффициентом 3.75.

Схожие коэффициенты дают и их коллеги из других контор: победа Баварии - 2.10, победа Боруссии - 3.30, ничья - 3.70.

Отметим, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция матча Боруссия Д - Бавария.