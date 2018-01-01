Ливерпуль – Боруссия Д 2:3 видео голов и обзор матча

Представляем видеообзор товарищеского поединка между Боруссией и Ливерпулем.

В рамках подготовки к новому сезону Ливерпуль и дортмундская Боруссия в США провели очный спарринг, в котором сильнее оказались немцы.

Боруссия Дортмунд — Ливерпуль 3:2

Голы: Алькасер, 3, Дилейни, 53, Ларсен, 58 — Уилсон, 35, Брюстер (с пенальти)

Боруссия (1-й тайм): Хитц — Пищек, Хуммельс, Топрак, Геррейро — Санчо, Вайгль, Рейна, Брандт — Гетце, Алькасер

Боруссия (2-й тайм): Хитц — Мори, Балерди, Хуммельс (Ферай, 80), Шульц — Ларсен, Витсель, Дилейни, Вольф, Азар — Ройс

Ливерпуль (стартовый состав): Миньоле — Клайн, Матип, Гомес, Лароуки — Окслейд-Чемберлейн Фабиньо, Милнер — Уилсон, Ориги, Кент

Ливерпуль (после 60-й минуты): Миньоле — Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон — Вейналдум, Хендерсон, Люис — Джонс, Вудберн, Брюстер