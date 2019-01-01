Рекордсмен Бундеслиги завершит карьеру футболиста по окончании сезона-2019/20

40-летний Клаудио Писарро проведет последний год в Вердере.

Форвард Вердера Клаудио Писарро объявил о завершении карьеры после сезона-2019/20.

“Я все еще хочу играть. Футбол - это главное для меня. Я чувствую себя хорошо, но этого уже достаточно.

Предстоящий сезон, вероятно, станет для меня последним. Хочу по его итогам попасть с Вердером в еврокубки. Буду счастлив, если у нас получится,“ - цитирует перуанца пресс-служба немецкой команды.

Напомним, Писарро принадлежит уникальное достижение. Клаудио является самым возрастным автором гола в чемпионате Германии. Он забил в 40 лет и 136 дней. Кроме того, он - второй игрок в истории Бундеслиги, который отличился после 40.