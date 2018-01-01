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Немецкий футболист скончался во время тренировки

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О причинах внезапной смерти футболиста не сообщается.
Штефан Хаберман
Штефан Хаберман
dessauer-sv97.de

Во время тренировки футбольного клуба Дессауэр-97, выступающего в шестом дивизионе чемпионата Германии, произошла трагедия.

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Как сообщает официальный сайт клуба, полузащитник команды Штефан Хаберман скончался во время занятия. Инцидент произошел во вторник, 16-го июля. О причинах смерти 30-летнего игрока ничего не известно.

“Это грустная новость. Мы приносим свои соболезнования семье и близким Штефана. Нам будет его не хватать - и как футболиста, и как человека. Мы будем помнить о тебе только хорошее“, - говорится в заявлении клуба.

Хаберман выступал за Дессауэр-97 с 2010 года. За это время он провел за команду 253 матча, в которых забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что в Йоханнесбурге убили бывшего нападающего сборной ЮАР Марка Батчелора.

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Теги: Германия, футбол, смерть, трагедия
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