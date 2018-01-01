Боруссия Д подпишет крупный контракт со спонсором
Дортмундский клуб договорился о новом соглашении со спонсором.
Дортмундская Боруссия и известная компания Puma пришли к соглашению о новом спонсорском контракте.
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По информации Sport Bild, новый контракт, рассчитанный на 10 лет, принесет немецкому клубу 300 миллионов евро. Это сделка стала крупнейшей в истории дортмундской команды. Новое соглашение вступит в силу 1-го июля 2020-го года.
Отметим, что текущий спонсорский контракт был рассчитан до 2022-го года. По этому договору “шмели“ получали 9 миллионов евро в год.
Напомним, в сезоне-2018/2019 Боруссия финишировала на втором месте в чемпионате Германии, завоевав прямую путевку в Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подписал рекордное спонсорское соглашение с Nike.
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