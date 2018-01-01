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Левандовски: Не хорошо, что в Баварии мало профессиональных игроков

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Форвард рассчитывает, что руководство клуба совершит серьезные трансферы в летнее межсезонье.
Роберт Левандовски
Роберт Левандовски
Getty Images

Лидер Баварии Роберт Левандовский надеется, что в текущее межсезонье руководство клуба приобретет новых футболистов.

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“Не хорошо, что в нашей команде мало профессиональных игроков. Я должен быть честным, все понимают это. У нас есть немного времени, и другие футболисты тоже ждут новичков. Если ты хочешь быть на высоком уровне и выигрывать трофеи - нужна сильная команда.

Бавария в последние два года не делала никаких покупок. Но теперь пришло время сделать необходимые трансферы“, - приводит слова Левандовски Bulinews.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски подпишет новый долгосрочный контракт с Баварией.

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Теги: Роберт Левандовски, Бавария, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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