Коноплянка не поехал на сборы с Шальке
Украинец тренируется по индивидуальной программе.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с командой, сообщает Ruhr Nachrichten.
Отмечается, что украинец тренируется по индивидуальной программе. Он присутствует на тренировках команды для поддержания формы.
Ранее сообщалось, что Коноплянка обратился к главному тренеру Шальку с просьбой тренироваться с основной командой.
Напомним, претендентами на украинского полузащитника являются два турецких клуба - Фенербахче и Бешикташ.
Полная версия правил