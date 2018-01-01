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Коноплянка не поехал на сборы с Шальке

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Украинец тренируется по индивидуальной программе.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка не поехал на тренировочный сбор с командой, сообщает Ruhr Nachrichten.

Отмечается, что украинец тренируется по индивидуальной программе. Он присутствует на тренировках команды для поддержания формы.

Ранее сообщалось, что Коноплянка обратился к главному тренеру Шальку с просьбой тренироваться с основной командой.

Напомним, претендентами на украинского полузащитника являются два турецких клуба - Фенербахче и Бешикташ.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке
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