Коноплянка перейдет в Фенербахче на следующей неделе - источник

Турецкий клуб объявит о подписании троих игроков.

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка уже на следующей неделе станет игроком Фенербахче. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По информации источника, клуб объявит о подписании трех игроков - защитником Ромы Александром Коларовым, полузащитником Сток Сити Баду Ндиайе и Евгением Коноплянкой.

Ранее сообщалось, что Шальке хочет получить за украинского игрока 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл за Шальке 21 матч, забив 1 гол и совершив 2 ассиста. Соглашение Коноплянки с Шальке рассчитано до 2020 года.