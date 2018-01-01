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Коноплянка перейдет в Фенербахче на следующей неделе - источник

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Турецкий клуб объявит о подписании троих игроков.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка уже на следующей неделе станет игроком Фенербахче. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

По информации источника, клуб объявит о подписании трех игроков - защитником Ромы Александром Коларовым, полузащитником Сток Сити Баду Ндиайе и Евгением Коноплянкой.

Ранее сообщалось, что Шальке хочет получить за украинского игрока 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист сыграл за Шальке 21 матч, забив 1 гол и совершив 2 ассиста. Соглашение Коноплянки с Шальке рассчитано до 2020 года.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, Фенербахче, трансфер
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