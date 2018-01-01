Коноплянка перейдет в Фенербахче на следующей неделе - источник
Турецкий клуб объявит о подписании троих игроков.
Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка уже на следующей неделе станет игроком Фенербахче. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.
По информации источника, клуб объявит о подписании трех игроков - защитником Ромы Александром Коларовым, полузащитником Сток Сити Баду Ндиайе и Евгением Коноплянкой.
Ранее сообщалось, что Шальке хочет получить за украинского игрока 10 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист сыграл за Шальке 21 матч, забив 1 гол и совершив 2 ассиста. Соглашение Коноплянки с Шальке рассчитано до 2020 года.
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