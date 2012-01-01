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Главный тренер Шальке: Коноплянка хочет тренироваться с основным составом

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Украинский футболист обратился к Давиду Вагнеру с просьбой.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о ситуации вокруг полузащитника Евгения Коноплянки.

“Сейчас Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, чтобы поддерживать форму, пока он все еще находится в поисках нового клуба“, - сообщил специалист.

Отметим, что спортивный директор Шальке заявил, что украинцу необходимо искать себе другое место работы. Претендентом на Евгения является турецкий Фенерахче.

Ранее сообщалось, что Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке
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