Главный тренер Шальке: Коноплянка хочет тренироваться с основным составом

Украинский футболист обратился к Давиду Вагнеру с просьбой.

Главный тренер Шальке Давид Вагнер рассказал о ситуации вокруг полузащитника Евгения Коноплянки.

“Сейчас Коноплянка тренируется по индивидуальной программе. Суть в том, что он хочет тренироваться с нами, чтобы поддерживать форму, пока он все еще находится в поисках нового клуба“, - сообщил специалист.

Auf dem offiziellen @s04 -Mannschaftsfoto ist @kono10official nicht mehr berücksichtigt. Trainer David #Wagner: „Er befindet sich im individuellen Aufbau. Der Stand ist, dass Yevhen sich bei uns fithalten will und auf Vereinssuche ist.“ #S04 pic.twitter.com/EmkFCVNpCX — Thomas T (@Tarte1870) 10 июля 2019 г.

Отметим, что спортивный директор Шальке заявил, что украинцу необходимо искать себе другое место работы. Претендентом на Евгения является турецкий Фенерахче.

Ранее сообщалось, что Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки.