Услугами хорватского футболиста интересуется Бавария.

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может вернутся в Германию, сообщает издание Bild.

Отмечается, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с несколькими потенциальными новичками команды, среди которых есть и хорват.

Мюнхенцы рассматривают форварда как подмену Роберту Левандовски или дополнительную опцию на фланг атаки.

Еще одним претендентом на Манджукича является дортмундская Боруссия.

Отметим, что контракт хорвата с туринским клубом рассчитан до 2021 года.

Напомним, Марио выступал за Баварию с 2012 по 2014 год, но покинул команду из-за напряженных отношений с тогдашним главным тренером Хосепом Гвардиолой.

В сезоне-2018/19 Манджукич сыграл за Ювентус 25 матчей в Серии А, где забил девять голов.