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Манджукич может продолжить карьеру в Бундеслиге

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Услугами хорватского футболиста интересуется Бавария.
Марио Манджукич
Марио Манджукич
Getty Images

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может вернутся в Германию, сообщает издание Bild.

Отмечается, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с несколькими потенциальными новичками команды, среди которых есть и хорват.

Мюнхенцы рассматривают форварда как подмену Роберту Левандовски или дополнительную опцию на фланг атаки.

Еще одним претендентом на Манджукича является дортмундская Боруссия.

Отметим, что контракт хорвата с туринским клубом рассчитан до 2021 года.

Напомним, Марио выступал за Баварию с 2012 по 2014 год, но покинул команду из-за напряженных отношений с тогдашним главным тренером Хосепом Гвардиолой.

В сезоне-2018/19 Манджукич сыграл за Ювентус 25 матчей в Серии А, где забил девять голов.

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Теги: футбол, Бавария, Марио Манджукич
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