Манджукич может продолжить карьеру в Бундеслиге
Услугами хорватского футболиста интересуется Бавария.
Нападающий Ювентуса Марио Манджукич может вернутся в Германию, сообщает издание Bild.
Отмечается, что спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич уже провел переговоры с несколькими потенциальными новичками команды, среди которых есть и хорват.
Мюнхенцы рассматривают форварда как подмену Роберту Левандовски или дополнительную опцию на фланг атаки.
Еще одним претендентом на Манджукича является дортмундская Боруссия.
Отметим, что контракт хорвата с туринским клубом рассчитан до 2021 года.
Напомним, Марио выступал за Баварию с 2012 по 2014 год, но покинул команду из-за напряженных отношений с тогдашним главным тренером Хосепом Гвардиолой.
В сезоне-2018/19 Манджукич сыграл за Ювентус 25 матчей в Серии А, где забил девять голов.
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