Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки
Немецкий клуб в очередной раз подчеркнул, что больше не нуждается в услугах украинского футболиста.
Шальке подогрел слухи о скором переходе украинского вингера команды Евгения Коноплянки.
На официальной страничке гельзенкирхенского клуба в Twitter появилось видео с традиционной фотосессии игроков команды, которая проводится в преддверии нового сезона. Как видно из короткого ролика, Евгения на этом мероприятии не было.
Immer diese Fotos 😎😅🤪 #S04 pic.twitter.com/Sl5Nv5PENG— FC Schalke 04 (@s04) 10 июля 2019 г.
Таким образом, в новом сезоне Коноплянка, скорее всего, будет выступать за другой клуб.
Ранее сообщалось, что Шальке выставил ценник на Евгения Коноплянку. В трансфере футболиста заинтересован турецкий Фенербахче.
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