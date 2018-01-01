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Шальке провел традиционную фотосессию игроков без Коноплянки

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Немецкий клуб в очередной раз подчеркнул, что больше не нуждается в услугах украинского футболиста.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Шальке подогрел слухи о скором переходе украинского вингера команды Евгения Коноплянки.

На официальной страничке гельзенкирхенского клуба в Twitter появилось видео с традиционной фотосессии игроков команды, которая проводится в преддверии нового сезона. Как видно из короткого ролика, Евгения на этом мероприятии не было.

Таким образом, в новом сезоне Коноплянка, скорее всего, будет выступать за другой клуб.

Ранее сообщалось, что Шальке выставил ценник на Евгения Коноплянку. В трансфере футболиста заинтересован турецкий Фенербахче.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол
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