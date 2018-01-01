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Шальке выставил ценник на Коноплянку

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В украинском футболисте заинтересован Фенербахче.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Шальке определился с суммой, которую хочет получить за трансфер украинского полузащитника Евгения Коноплянку.

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По информации Fotospor, немецкий клуб готов расстаться с игроком за 10 миллионов евро. Несмотря на такую высокую цену, в трансфере хавбека по-прежнему заинтересован турецкий Фенербахче, хотя ранее клуб предлагал за него лишь 3 миллиона.

В минувшем сезоне Коноплянка отыграл за Шальке 21 матч, забив 1 гол и отметившись 2-мя ассистами. Контракт украинца с "кобальтовыми" рассчитан до 2020-го года.

Ранее сообщалось, что Евгений Коноплянка пропустил первую межсезонную тренировку Шальке.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, Бундеслига, футбол, вне игры, трансфер
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