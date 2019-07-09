Левандовски открыл ногой бутылку шампанского

Лидер Баварии принял участие в популярном челлендже.

Нападающий Баварии Роберт Левандовски принял участие в популярном челлендже - Bottle Cap Challenge.

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Смысл трюка заключается в том, чтобы сбить ударом ноги с разворота крышку с бутылки так, чтобы сама бутылка осталась на месте. Однако поляк решил слегка видоизменить задачу и ударом ноги открыть бутылку шампанского.

Видео Роберт опубликовал на своей страничке в Instagram.

Отметим, что в подписи под видео Левандовски бросил вызов сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и своему одноклубнику Давиду Алабе.

Ранее сообщалось, что в популярном челлендже приняли участие такие спортсмены, как Жан Беленюк, Поль Погба и Фабрисио Вердум.

Отметим, что жена украинского футболиста Николая Морозюка Ирина изменила челлендж, открыв бутылку грудью.